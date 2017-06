Milan, Roma e Tottenham su Suso: può essere tra i sacrificati

Kalinic, Conti, il caso Donnarumma, Biglia: il Milan ha così tante spine o comunque situazioni da risolvere che si è dimenticato di Suso, il giocatore che più di ogni altro ha entusiasmato nella scorsa stagione segnando 7 gol in campionato e risultando decisivo in Supercoppa Italiana contro la Juve. Allo spagnolo, che ha il contratto in scadenza nel 2019, non è stato offerto alcun rinnovo con adeguamento dell'ingaggio.



Vero, l'accordo in essere dura ancora due anni, ma è chiaro che sarebbe meglio trovarne uno nuovo il prima possibile per trattenere un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A, anche nei momenti in cui fisicamente non è al top. Non è un caso che a Suso si siano interessate già tre grandi squadre: si tratta di Napoli, Roma e Tottenham. I giallorossi, in particolare, ora che hanno fatto cassa con la cessione di Salah (e quella vicina di Manolas), sono pronti a fare un'offerta importante per l'esterno d'attacco spagnolo che sarebbe il sostituto ideale di Salah, soprattutto nel 4-3-3 di Di Francesco. Al Tottenham, invece, Suso potrebbe insidiare Lamela, che nella scorsa stagione è stato frenato da problemi fisici. Il Milan, che ha già speso 99 milioni e ne spenderà altri per completare la rosa, potrebbe decidere di sacrificare un pezzo pregiato e Suso (Donnarumma a parte) è il giocatore che ha più mercato.