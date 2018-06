Milan, ribaltone in panchina con la nuova proprietà? Prende corpo l'ipotesi Conte

Nonostante il suo destino sia segnato con un esonero ormai certo a un anno dalla scadenza del contratto, Antonio Conte continua a essere l'allenatore del Chelsea, che ha già raggiunto l'accordo con Maurizio Sarri. Perché dunque i Blues ritardano l'allontanamento dell'ex ct dell'Italia, allontanamento comunque costoso (si parla di 25 milioni di euro)?



Secondo quanto riferisce il nostro Claudio Raimondi, Abramovich sperava nella chiamata del Real Madrid o di qualche federazione per l'allenatore salentino in modo da risparmiare i soldi della 'liquidazione'. Ebbene il patron dei londinesi continua a tergiversare in quanto nelle ultime ore sta prendendo corpo un'ipotesi clamorosa, ovvero il passaggio di Antonio Conte al Milan.



La situazione societaria in casa rossonera è in continua evoluzione e proprio oggi la famiglia Ricketts è uscita allo scoperto annunciando in un comunicato l'intenzione di rilevare il club di di via Aldo Rossi per un "progetto a lungo termine". La nuova proprietà potrebbe decidere di effettuare un cambio in panchina: Gattuso ha rinnovato lo scorso aprile fino al 2021 ma l'allenatore milanista è molto legato a Mirabelli e la posizione del ds, con il riassetto ai vertici del Diavolo, non sarebbe affatto sicura. Per ora si tratta solo di rumors: le prossime settimane chiariranno se sarà davvero rivoluzione totale...