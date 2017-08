Milan-Renato Sanches, il Bayern riapre la porta

Il Bayern ci ha pensato tutta l'estate e probabilmente ci penserà fino al 31 agosto, ma i segnali che arrivano dalla Germania sono quelli di una riapertura verso la cessione di Renato Sanches. Non a titolo definitivo, perché il club crede ancora nel giocatore acquistato la scorsa estate a 35 milioni dal Benfica, ma non più neppure in prestito secco, formula che aveva scoraggiato decisamente il Milan.



Alla vigilia dell'International Champions Cup, i rossoneri avrebbero portato avanti una trattativa per l'acquisto del calciatore in prestito con riscatto obbligatorio, adesso discuteranno di un prestito con diritto di riscatto. L'infortunio di Biglia (che ha comunque caratteristiche differenti) e la necessità di inserire nell'organico un altro giocatore forte fisicamente oltre a Kessié hanno suggerito a Fassone e Mirabelli di tornare alla carica. L'accordo col giocatore sembrava già trovato un mese fa, ora dovranno convincere il Bayern trovando un accordo sulla cifra.