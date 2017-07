Milan, Renato Sanches ha detto sì!

L'apertura del Bayern Monaco verso la cessione al Milan di Renato Sanches è direttamente proporzionale alla chiusura verso la partenza, direzione Inter, di Arturo Vidal. Non si è tedeschi per niente, se ai verbi al condizionale, usatissimi durante il calciomercato, si preferisce parlare chiaro. Così la vera coppia-gol del Milan, almeno per il momento, Fassone-Mirabelli, ha tutte le carte in mano per chiudere l'affare e portare in rossonero l'Edgar Davids o il Clarence Seedorf di Lisbona.



Anzi, secondo L'Equipe il Milan avrebbe già trovato l'accordo per il giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni, venendo incontro alla richiesta del Bayern del prestito con obbligo (e non diritto) di riscatto: in realtà i rossoneri hanno il sì del giocatore per un quinquennale da 5 milioni a stagione e ai bavaresi hanno offerto 10 milioni per il prestito biennale con riscatto ad altri 30, con la stessa formula già attuata dal Bayern in entrata per James Rodriguez e in uscita per Douglas Costa. Ora attendono la risposta: sarebbe un'operazione complessiva da 90 milioni, considerando l'ingaggio al lordo (50).



Della Gestifute, l'agenzia del potentissimo procuratore Jorge Mendes, Renato Sanches non è ovviamente il pezzo più pregiato anche se il trasferimento dal Benfica al Bayern, un anno fa, ha elevato il ragazzo, che compirà vent'anni tra un mese, al rango di fuoriclasse. Per portarlo in Baviera ci sono voluti parecchi milioni, 35, più una serie di bonus che in teoria potrebbero far lievitare il valore del cartellino del doppio. Uno, di venti milioni, se il centrocampista portoghese arriverà mai tra i primi tre nella classifica del pallone d'oro. Non giocando sarà ovviamente difficile ed è per questo che Sanches spinge per lasciare il Bayern, in cui ha trovato pochissimo spazio.



Contro il Chelsea, l'altra sera a Singapore, ha giocato la terza partita intera, poi solo spezzoni, a volte entrando in campo oltre il novantesimo. Col ritiro di Xabi Alonso, in teoria, il minutaggio potrebbe aumentare. Le caratteristiche sono diverse: alle geometrie euclidee dello spagnolo, Sanches preferisce un calcio meno ragionato e più selvaggio. Nato come esterno alto, la sua zona di comfort è quella centrale o da mezzala. In un 4-3-3 si accomoderebbe accanto a Biglia e con Kessie dall'altra parte, formerebbe un check point complicatissimo, per gli avversari, da superare.