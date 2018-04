Milan-Reina, Napoli avvertito: "Ora parliamo con l'agente"

"Pronto, De Laurentiis?". Non sarà andata esattamente così, ma il senso è questo: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già chiamato il Napoli per avvertirlo della trattativa in corso con Pepe Reina. Il portiere spagnolo, classe 1982, è in scadenza di contratto con il club partenopeo e non intende rinnovare, così si libererà quest'estate a parametro zero.



Secondo le norme Fifa, il giocatore può accordarsi adesso con qualunque altro club per la prossima stagione: Reina dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale con il Milan, firmando così fino al 2021, quando avrà 39 anni. Non è scontato, ma altamente probabile che il suo arrivo sia legato alla partenza di Gigio Donnarumma. Dopo Strinic, si tratterebbe della seconda mossa anticipata di Mirabelli per il 2018-19.





Prima di Milan-Arsenal, è arrivata la conferma di Massimiliano Mirabelli: "Abbiamo avvisato l'altro giorno il Napoli, ora vogliamo sentire l'agente di Reina. Per regolamento dobbiamo farlo, vogliamo capire se ci sono margini per portarlo qui". Il ds rossonero ha anche parlato di Gattuso: "Se resto io, in panchina resta Rino" le parole a Sky Sport.