Milan, Reina fa le visite mediche

Pepe Reina sarà il prossimo portiere del Milan. La conferma dell'affare è arrivata direttamente dal ds dei rossoneri, Massimiliano Mirabelli, dopo la sconfitta con l'Arsenal: l'estremo difensore spagnolo, che è in scadenza di contratto con il Napoli e non intende rinnovare, in estate si libererà a parametro zero e firmerà un patto col Diavolo che dovrebbe essere triennale (fino al 2021, quando avrà 39 anni).

Dall'edizione odierna di 'Tuttosport' emergono ulteriori dettagli sul trasferimento del portiere classe 1982. Reina, scrive il quotidiano torinese, sosterrà le visite mediche con il Milan la prossima settimana. Lo spagnolo avrebbe ricevuto l'ok da parte del Napoli, che domenica sera sarà impegnato sul campo di San Siro contro l'Inter.

Dopo il colpo Strinic un altro innesto a parametro zero per i rossoneri, che con ogni probabilità in estate diranno addio a Gigio Donnarumma (destinazione Parigi?).