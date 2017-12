Milan, Raiola vuole annullare il rinnovo di Donnarumma

Seconda puntata del Corriere della Sera sulle indiscrezioni relative al rinnovo di Gianluigi Donnarumma dello scorso 11 luglio: dopo le notizie sulla mancata validità della clausola (non depositata in Lega Calcio a causa della mancata sottoscrizione di agente e giocatore) di 40 milioni di euro in caso di non qualificazione alla Champions League (70, invece, in caso di approdo europeo), il quotidiano milanese apre uno scenario ancora più clamoroso.



Mino Raiola vorrebbe far leva su una sorta di "violenza morale" nel momento della sottoscrizione del nuovo rinnovo: "Pressioni psicologiche, ho firmato ma non ero sereno" il Donnarumma-pensiero riportato sul quotidiano (anche se firmare un accordo da 6 milioni l'anno non sembra andare in questa direzione) e riportato su un documento consegnato alla società rossonera. Secondo l'entourage del giocatore, al momento della firma sarebbero accadute due cose gravi: l'assenza del procuratore e l'abbandono della stanza dell'avvocato Rigo (consulente di Raiola) per protesta.



Si configurerebbe quindi quella "violenza morale" che ostituisce un vizio del consenso ai sensi dell’articolo 1435 del codice civile e può anche determinare l'annullabilità di un accordo firmato.

PELLEGATTI: "CLUB TRANQUILLO"

Sulla vicenda, la società è tranquilla. Lo conferma il nostro Carlo Pellegatti: secondo indiscrezioni filtrate da casa Milan, la dirigenza è conscia che Donnarumma ha un contratto in essere per i prossimi 4 anni, sottoscritto con soddisfazione dal giocatore ed è contenta del suo rendimento in campo e negli allenamenti. Se in estate - non a gennaio - ci sarà un'offerta congrua per il portiere sarà valutata, come vale per ogni elemento della rosa. Secondo l'Ansa, a breve ci sarà un contatto tra Donnarumma e dirigenza. La vicenda sarebbe stata creata da Raiola per creare instabilità ed è in mano all'avvocato del club Grassani.