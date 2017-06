Milan, Raiola ha offerto Donnarumma all'Inter

Una clamorosa bomba di mercato scuote la Milano del calcio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Mino Raiola avrebbe offerto Gigio Donnarumma all'Inter a parametro zero dal 2018, quando il giovane portiere rossonero andrà in scadenza. Offerta che, dalle parti di Suning, sembrano anche pronti ad ascoltare.

Allo stato delle cose quella di Raiola sembra più una provocazione nei confronti della nuova proprietà del Milan, con la quale i discorsi per il rinnovo di Donnarumma sono ancora in alto mare, anche perchè è difficile credere che il giocatore possa 'tradire' i rossoneri e difendere la porta dell'Inter, club peraltro rifiutato già quando aveva solo 14 anni.

L'intenzione dell'agente, che da anni non conclude affari con l'Inter, potrebbe anche essere quella di aprire un canale con Suning (che recentemente ha lodato a mezzo stampa), ma comunque stiano le cose sembra certo che la tensione tra la coppia Fassone-Mirabelli e Raiola sia alle stelle, tanto che i due dirigenti sarebbero pronti a lanciare una sorta di ultimatum al procuratore di Donnarumma: rinnovo entro il 30 giugno o addio immediato. Ovviamente alle cifre decise dal Milan.

Senza dimenticare però la volontà dello stesso Donnarumma, che ha sempre detto di voler restare in rossonero ancora per molti anni, volontà che potrebbe essere rafforzata dall'ingaggio del fratello Antonio.

evidentemente vuole sondare le intenzioni di tutti i principali club europei per capire se e quanto interesse ci possa essere per il suo assistito a costo zero e libero di firmare. Con il contratto in scadenza nel, sarebbe possibile già a gennaio. E l'obiettivo conseguente sarebbe quello di quantificare quell'interesse con una potenziale offerta di ingaggio.

Alla fine Raiola e il nuovo Milan si siederanno intorno a un tavolo, la soluzione potrebbe essere rappresentata da un ricco rinnovo (almeno 3,5 milioni di euro più bonus) con una percentuale garantita al procuratore sulla futura rivendita del portiere. Operazione questa peraltro molto simile a quella chiusa dallo stesso Raiola con la Juventus per Pogba qualche anno fa.