Milan, Raiola: "Critiche a Donnarumma? Se vogliono che se ne vada..."

Gianluigi Donnarumma non è oggetto delle trattative dell'ultimo giorno di mercato ma questo non impedisce a Mino Raiola di parlare del suo futuro: "Ho visto le critiche dei tifosi nei suoi confronti, com'è possibile? - le parole in esclusiva a Premium Sport - Noi ne prendiamo atto, se poi vogliono che se ne vada via me lo dicano...". Il procuratore approfondisce il discorso: "Credo sia doveroso, per un giocatore così, sapere come sarà il Milan del futuro, che progetti avranno. Sono decisioni pesanti, e se poi uno se ne pente? Io lavoro così, e penso sia giusto così. Lui è tranquillissimo, io dico sempre che è quasi perfetto, anche perché pensa al campo mentre tocca a me la questione affaristica".



La Juventus nel futuro del portierino rossonero? "Non lo so, bisogna chiedere a loro. L'ho paragonato a un Modigliani perché è italiano e uno degli artisti più importanti del Paese". Infine, un messaggio ai tifosi del Milan: "E' pur sempre un tesserato rossonero, non saltiamo le tappe, mica va in scadenza di contratto domani. Non facciamo drammi che non ci sono, il Milan è una squadra importante che sa gestire situazioni così".



Kean è già in orbita bianconera: "Qui la società si conosce, è un vantaggio... in linea di massima rimarrà alla Juventus". Raiola ha parlato anche di Balotelli: "A Nizza ha trovato la serenità. Non è più quello di 8 anni fa, è maturato, e le qualità le ha sempre avuto. Vedremo a fine stagione cosa ci porterà questa scelta".