Milan, Raiola: "Ci sono undici top club su Donnarumma"

"Mi chiedi: c’è possibilità che Donnarumma firmi ancora per il Milan? La risposta è sì. Mi domandi: c’è possibilità che Donnarumma lasci il Milan? La risposta è sì". Mino Raiola è come sempre abilissimo ad alimentare le voci di calciomercato e in un'intervista concessa al Corriere dello Sport spaventa il Milan: "Gigio è il Maradona dei portieri. Può solo crescere e bisogna lasciarlo crescere in pace. Non è uno schiavo e nemmeno un robot. Ci sono undici top club che si interessano a lui".

"Il contratto di Donnarumma scadrà il 30 giugno 2018 - continua l'agente - Io non ho mai detto a Fassone e a Mirabelli: o firmiamo adesso o non firmiamo più. Se fossimo voluti andare altrove, l’avremmo già fatto. Capisco lo stress milanista e le aspettative dei tifosi: Gigio è già un simbolo del club e, per la nuova proprietà, sarebbe l’ideale chiudere la trattativa del rinnovo oggi. Anzi, ieri. Ma Fassone e Mirabelli si sono insediati poco più di un mese fa. Lasciamoli lavorare in pace. Io mi assumo tutte le responsabilità sulla scelta definitiva che faremo".

Tra gli assistiti di Raiola, oltre a Donnarumma, c'è Zlatan Ibrahimovic e a proposito di Milan il procuratore olandese ha svelato: "Se fosse dipeso da Zlatan, non se ne sarebbe mai andato dal Milan. Tanto che, una sera, Galliani invita me e lui a cena, a casa sua. Adriano chiede a Zlatan: 'Vuoi andare via?'. Lui risponde: 'No, capo'. Adriano taglia corto: 'Allora non ti venderò mai. Qui c'è anche il tuo procuratore, stappiamo una bottiglia di champagne. Mino perché tu non brindi?'. Sbotto in una risata: 'Perché siete due c....oni'. Sapevo quali fossero le difficoltà del bilancio del Milan e venderlo era inevitabile. Zlatan per tre mesi non ha risposto alle mie telefonate e per diciotto mesi non ha più rivolto parola a Galliani. Il giorno della presentazione organizzata dal Psg, sono dovuto andare a prenderlo a Stoccolma con un aereo privato".