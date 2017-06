Milan pigliatutto: dopo Kessie ecco Morata e Tolisso

Il mercato estivo del Milan è già iniziato e sarà un mercato di grandi colpi. Dopo l'acquisto di Musacchio, che ha firmato un contratto di quattro anni, oggi è il turno di Franck Kessié, arrivato alla clinica La Madonnina di Milano indossando già i pantaloncini rossoneri. Ma non è finita qui, anzi. Detto che Ricardo Rodriguez, fresco di salvezza con il Wolfsburg, resta un nome caldissimo per la difesa, in attacco invece sembra ormai davvero vicino Alvaro Morata.

L'alleato più importante per i rossoneri è Alice, la futura moglie dell'attaccante spagnolo, a cui il Milan sarebbe pronto ad offrire un ingaggio da 7,5 milioni a stagione, esattamente come Dybala e Higuain. A proposito dei bianconeri, Morata avrebbe chiesto che margini ci fossero per tornare alla Juve, trovando però la strada sbarrata: a Torino non vogliono spendere oltre 60 milioni per un attaccante "di scorta" e lo stesso Morata rivivrebbe in bianconero quanto sta vivendo a Madrid, ovvero tante gare in panchina. Cosa che invece non succederebbe al Milan, dove però lo spagnolo non giocherebbe la Champions.

Occhio allora all'inserimento del Chelsea di Antonio Conte, che stima moltissimo il giocatore e vorrebbe metterlo al centro dell'attacco dei Blues, che però seguono con interesse anche Lukaku. Ovviamente Londra non è l'Italia, quindi il Milan resta in vantaggio, anche perchè il giocatore sembra incuriosito dal progetto dei rossoneri, che investiranno pesante sul mercato per tornare a dominare in Europa.



Va in questa direzione anche il sondaggio fatto con Il Lione per Corentin Tolisso. Sedotto e abbandonato dalla Juventus, seguito dall'Inter e ora seriamente finito nel mirino dei rossoneri, che non sono spaventati dalla valutazione che ne fa il club francese (35/40 milioni). L'ostacolo in questo caso è rappresentato dal giocatore, che negli scorsi mesi ha fatto chiaramente capire di voler lasciare Lione per giocare la Champions. Cosa che, almeno nell'immediato, il Milan non potrebbe garantirgli.

Capitolo Donnarumma: il rinnovo tarda ad arrivare, ma le piste Napoli e Juventus sono sicuramente da escludere, così come quella del Manchester City, che è a un passo dall'acquisto di Ederson dal Benfica.

Ufficiale l'acquisto di Musacchio