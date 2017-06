Milan, piace Deulofeu dell'Everton: ipotesi di prestito secco

Gerard Deulofeu è la nuova idea del Milan di Vincenzo Montella per il mercato di gennaio. I rossoneri hanno infatti messo gli occhi sul 22enne esterno d'attacco, attualmente in forza all'Everton. Il club di via Aldo Rossi punterebbe, in caso di apertura vera e propria della trattativa, al prestito secco dello spagnolo che rappresenterebbe una tipologia di giocatore gradita anche alla Sino Europe Sports.



L'ex Barcellona ha vinto l'Europa League nel 2015 con la maglia del Siviglia, prima di trasferirsi definitivamente in Inghilterra. Il giovane, su cui ci sono anche diversi club spagnoli, rappresentererebbe un'alternativa di livello a Suso e a Niang, visto che può giocare sia a destra che a sinistra nel tridente d'attacco.