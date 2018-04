Milan, piace André Gomes per giugno

La trattativa per Strinic risale a inizio febbraio, quella per Reina è cosa di questi giorni ma il Milan non si limita ai parametri zero in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo Tuttosport, si guarda a Barcellona per puntare André Gomes che sta vivendo un momento delicato sia con il tecnico Valverde, che di fatto lo ha messo ai margini del progetto tecnico, sia con i tifosi blaugrana che recentemente lo hanno fischiato a più riprese.



Arrivato due anni fa dal Valencia per 35 milioni di euro (più 20 di bonus), il portoghese - scadenza di contratto nel 2021 - non ha mai convinto al Barça ed è rimasto costantemente nel mirino della Juventus che lo aveva cercato proprio nell'estate del 2016. André Gomes ha 24 anni, può giocare da regista davanti alla difesa ma anche da mezz'ala e rientra nei parametri cercati da Massimiliano Mirabelli.



I buoni rapporti tra il Milan e il procuratore Jorge Mendes possono favorire la riuscita dell'affare a prezzi di saldo. Prima, però, il club rossonero dovrà conoscere i margini di manovra imposti dalle eventuali restrizioni della Uefa.