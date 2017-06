Milan, piacciono Morata e Aubameyang

Parlare di mercato rosssonero è come vedere tante reti gettate in mezzo al mare ma ancora ferme, anche perché i plenipotenziari rossoneri vogliono prima capire le intenzioni di Vincenzo Montella. Sul futuro di Donnarumma e De Sciglio tutto appare chiaro: c'è la ferma volontà di tenerli a tutti costi perché con Romagnoli e Locatelli rappresentano la base sulla quale costruire un grande Milan.



Ma viene seguita anche la crescita esponenziale di Gerard Deuloefu, grande protagonista in maglia rososnera ma anche con la nazionale spagnola che ha battuto la Francia grazie proprio a una rete del catalano, che si è anche procurato il calcio di rigore del vantaggio. Se l'allenatore milanista lo metterà in cima alla lista dei desideri, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli cominceranno ad approfondire la trattativa con Everton e Barcellona, che ha diritto di recompra del giocatore a 12 milioni di euro.



A proposito di Spagna c'è un pesce arciere che piace tanto ai futuri plenipotenziari del Milan: è Alvaro Morata dal costo esorbitante di 70 milioni di euro ma che rientra pienamente nelle figure ideali per costruire un Milan che deve puntare alla qualificazione in Champions League della stagione 2018-19. Il Milan ci proverà anche se l'ex juventino, che lascerà sicuramente il Real Madrid ha gia avuto contatti con il Chelsea, che lo vorrebbe per sostituire Diego Costa. L'alternativa è Aubemeyang del Borussia Dortmund, squadra che potrebbe soffiare un altro giocatore che piace molto ai futuri responsabili del mercato milanista: quel Mahmoud Dahoud a lungo seguito nei viaggi europei di Mirabelli, che sabato sarà a Roma per Lazio-Sassuolo per seguire Keita, altro chiaro oggetto del desiderio.

Carlo Pellegatti