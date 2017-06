Milan-Perin, altro incontro. Il d.s. del Genoa: "Si chiude"

La notizia del giorno è la presenza di Alessandro Lucci, procuratore di Mattia Perin, a Casa Milan. Quella in arrivo tra non molto tempo, a quanto pare, è il trasferimento del portiere dal Genoa ai rossoneri. Questa, almeno, è la sensazione di Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa: "Il Milan sta pensando seriamente a Perin, ora vedremo se la trattativa si concluderà o meno - ha spiegato a Radio CRC -. Indubbiamente c'è un forte interesse del Milan e, a meno di passi indietro clamorosi nel caso Donnarumma, l'affare potrebbe chiudersi già questa settimana".



Perin, del resto, sembrava sin dal primo momento il giocatore più indiziato a rilevare o ad affiancare Donnarumma, a seconda di come si chiuderà la telenovela legata al giovane portiere che ha rifiutato il rinnovo e che potrebbe restare in rossonero senza la garanzia di giocare titolare o essere ceduto, verosimilmente all'estero. L'unico dubbio legato a Perin era quello sulle condizioni fisiche, vista la rottura del crociato sinistro subita a gennaio, ma nelle ultime ore sono arrivate le rassicurazioni che le eventuali visite mediche prima della firma daranno definitivamente.