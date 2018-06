Milan, pericolo Real: "Lopetegui vuole Suso"

La Liga chiama Suso. Secondo quanto riferito da El Bernabeu il Real Madrid punta con forza sull'ala del Milan, richiesta dal nuovo tecnico dei blancos Julen Lopetegui. L'ex ct delle Furie Rosse ha un debole per il 24enne di Cadice avendolo anche allenato nell'Under 19 della Roja (insieme hanno vinto un Europeo) prima di diventare il ct della Nazionale maggiore e convocarlo due volte, a testimonianza di una stima che resiste nel tempo (anche se aveva deciso di non inserirlo nella lista per i Mondiali).



Suso ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro: i Campioni d'Europa non avrebbero poblemi a pagarla e dal canto suo il giocatore potrebbe decidere di accettare l'offerta anche per via della delicata situazione in casa rossonera dopo l'esclusione dalle coppe e le perduranti incertezze societarie. Peraltro Marca dà una differente versione della vicenda: sarebbe stato l'agente Alessandro Lucci, che aveva già dialogato con l'Inter, a proporre il suo assistito alle merengues.



Due indizi forse non rappresentano una prova ma sicuramente non faranno stare tranquilli i tifosi e la dirigenza del Diavolo, già alle prese con numerosi problemi.