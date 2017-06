Milan, per Kalinic si va per le lunghe

Non solo André Silva, Vincenzo Montella vuole un'altra punta per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Il nome giusto continua ad essere Nikola Kalinic, che l'attuale tecnico rossonero in passato ha solo sfiorato: mentre l'attaccante croato sbarcava a Firenze, lui lasciava la panchina viola per quella della Sampdoria. Ora il binomio potrebbe comporsi ma non sarà una trattativa veloce come quelle per Musacchio, Kessiè, Rodriguez ed Andrè Silva.



Il Milan vuole prima trovare l'accordo con il giocatore, poi parlerà con la Fiorentina. Kalinic guadagna 1,8 milioni di euro l'anno, ne vuole 3-3,5 ma Fassone e Mirabelli ne offrono 2,5 come emerso dall'incontro di venerdì sera con il procuratore dell'attaccante, Fali Ramadani. L'accordo, che sembra comunque probabile, non arriverà in poche ore e sarà solo il primo step dell'affare: non sarà semplice neppure trattare con i Della Valle, che vorrebbero 35 milioni di euro dalla cessione contro la valutazione di 20-25 fatta dal Milan.



Gianluca Lapadula potrebbe dare una mano in tal senso: i viola sono alla ricerca di un sostituto del croato, piace il cholito Simeone ma pure l'attaccante ex Pescara (che ha richieste anche dalla Premier League), valutato 10 milioni di euro. Se Lapadula fosse inserito nell'affare Kalinic ecco che i 35 milioni diventerebbero 25 e l'affare sarebbe più vicino alla felice conclusione.