Milan, per il centrocampo occhi puntati su Fabregas dopo l'infortunio di Montolivo

Cesc Fabregas. E' questo il sogno del Milan per il mercato di gennaio. Il centrocampista spagnolo non sta trovando spazio al Chelsea, di fatto è ai margini del progetto di Antonio Conte e potrebbe rilanciarsi con i rossoneri. La formazione di Montella aveva già provato ad acquistare Fabregas la scorsa estate: l'approdo a Milanello sembrava possibile ma poi il giocatore ha deciso di rimanere a Londra per giocarsi le sue carte. Ora però la situazione, alla luce dello scarso impiego con i Blues, potrebbe cambiare.



La pista che porta all'ex Arsenal e Barcellona si è riaperta dopo il grave infortunio occorso a Riccardo Montolivo. Montella, al termine dell'amichevole con il Chiasso, ha spiegato che Locatelli va usato con parsimonia, mentre Sosa si trova a suo agio da mezzala. Fabregas farebbe allora davvero comodo. Il tecnico apprezza moltissimo anche Milan Badelj e tuttavia la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del croato.