Milan, Pellegri prenotato per gennaio

Il Milan ha chiuso il mercato in entrata di questa stagione il giorno in cui ha preso Nikola Kalinic dalla Fiorentina. Ma questo non significa che Fassone e soprattutto Mirabelli abbiano smesso di lavorare. Anzi. Al di là della cessione di Niang al Torino, i dirigenti rossoneri si sono mossi in prospettiva futura e nell'ultimo giorno di trattative hanno prenotato Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Genoa che nella scorsa stagione ha debuttato in Serie A, segnando un gol all'Olimpico contro la Roma nella prima partita da titolare.



Il giocatore sembrava a un passo dall'Inter insieme al suo compagno di squadra Salcedo, assistito dallo stesso agente, Giuseppe Riso. Poi l'affare è saltato. Così il Milan si è inserito ed è riuscito ad opzionare Pellegri: "Abbiamo posto le basi per uno dei due, non per ora, ma per gennaio", ha detto il procuratore.