Milan, Pato ha nostalgia: "Innamorato dei rossoneri"

L'ultima volta che ha giocato a San Siro, addio al calcio di Pirlo a parte, era l'11 novembre del 2012, ma Alexandre Pato non ha per niente dimenticato il Milan, anzi confessa di averne nostalgia. Attualmente l’attaccante brasiliano gioca nel Tianjin Quanjian di Paulo Sousa, ma sogna un rientro in Italia con la maglia che lo ha fatto conoscere al grande calcio: "La proprietà del Milan è cinese, il calcio italiano mi piace, sono innamorato di Milano e dei rossoneri, non potrei dire di no - ha detto il Papero alla Gazzetta dello Sport - Ho ancora un anno e mezzo di contratto, ma mai dire mai. Se Gattuso mi chiamasse, potrei consigliargli io un attaccante".

"Belotti o Immobile? Sono forti tutti e due, dico Immobile perché ha fatto una stagione straordinaria". Viste le decisioni della Uefa, però, i rossoneri potrebbero essere condannati al blocco del mercato e quindi essere costretti a tenere Kalinic e André Silva, che in questa stagione hanno deluso, ma per Pato non sarebbe un dramma: "Arrivare al Milan e fare subito tanti gol non è facile, in particolare in questa situazione. André Silva al Porto aveva fatto benissimo, a Milano ha sentito troppo la pressione. Kalinic alla Fiorentina giocava in maniera diversa, è sbagliato trarre conclusioni dopo una sola stagione. Entrambi hanno bisogno di fiducia. Bisogna insistere, l’anno prossimo faranno meglio".

Da chi ha deluso a chi a sorpreso tutti: "Cutrone? È stato bravo, ma la seconda stagione sarà più difficile. Ricordo che Kakà una volta mi disse: 'Il primo anno non sanno chi sei e segnerai di più, il secondo invece i difensori ti avranno osservato e ti marcheranno meglio'. Avrà meno spazi e dovrà essere più scaltro. E basta paragoni con Inzaghi, non gli fa bene vivere all’ombra di un campione".