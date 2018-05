Milan, passi avanti per Depay: è sfida a Inter e Uefa

Il Milan si avvicina a Memphis Depay. Dopo che il giocatore ha espresso il proprio gradimento, arriva anche un’apertura del Lione alla cessione che potrebbe portare ad un contatto tra le due società entro poche settimane. Il Milan vuole Depay, Fassone e Mirabelli sono al lavoro, ma il club francese non ha nessuna intenzione di fare sconti e chiede almeno 30 milioni.

Una cifra molto importante per i rossoneri, che al momento sono frenati dalle sanzioni in arrivo dalla Uefa e allora ecco che si inserisce l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri negli ultimi giorno hanno accelerato per i contatti con l'olandese, reduce da una stagione entusiasmante in cui ha segnato 22 gol in 51 partite.

La squadra di Spalletti, si sa, è a caccia di un esterno offensivo e il nome di Depay sembra il profilo giusto, posto che comunque anche in casa nerazzurra bisognerà trovare i fondi senza sforare il Fair Play Uefa. Per questo ad oggi per l'Inter la pista più probabile sembra essere quella che porta a Politano, che a Milano si trasferirebbe di corsa e che sarebbe pagato meno grazie all'inserimento di alcune contropartite nella trattativa col Sassuolo.