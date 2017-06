Milan, papà Donnarumma: "Non condizioneremo Gigio"

"Spero che il clamore mediatico su questa vicenda finisca presto". Alfonso Donnarumma, papà di Gigio, fa fatica a reggere alla pressione. Per sé e per il figlio. La famiglia non vede l'ora che tra il portiere e il Milan venga fatta definitivamente chiarezza, possibilmente con la pace: dal retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport sulla visita di Montella a casa Donnarunna, emerge la forte volontà dei genitori di vedere ancora Gigio in rossonero. Anche per i dubbi legati a un trasferimento al Real Madrid: altro paese a 18 anni, molto lontano da casa, altro ambiente.



"Noi genitori non condizioneremo le scelte di Gigio - ha spiegato papà Donnarumma a chi l'ha contattato al telefono secondo quanto riporta la Gazzetta -, ci auguriamo solo il meglio per lui e la sua felicità. Con Montella e il padre abbiamo preso solo un caffè ma sono stato felice della loro visita perché sanno cosa si vive in momenti e situazioni del genere"