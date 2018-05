Milan, occhi su Marcelo del Lione

Il Milan si muove sul mercato francese. I rossoneri, riporta l'Equipe, avrebbero messo nel mirino Marcelo, difensore 31enne del Lione (è arrivato la scorsa estate dal Besiktas). Il centrale brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2020 ma questo non spaventerebbe la dirigenza del club di via Aldo Rossi, pronta a trattare nonostantre sia in attesa del giudizio dell'Uefa dopo la bocciatura del Settlement Agreement.



Resta in sospeso il destino di Carlos Bacca: secondo la Gazzetta dello Sport il Villarreal non intende spendere 15,5 milioni per il riscatto dell'attaccante colombiano e spinge per uno sconto ma il Milan non ha alcuna intenzione di arretrare rispetto alla richiesta iniziale.



La punta potrebbe tornare utile come pedina di scambio (ad esempio per arrivare a Zaza) e, aspetto da non sottovalutare, la sua valutazione aumenterebbe ancora di più qualora disputasse un buon Mondiale.