Milan, occhi su Immobile. A centrocampo piace Badelj

Anche nella giornata di ieri Massimiliano Mirabelli lo ha detto a chiare lettere: il Milan in estate cercherà di acquistare un centravanti che possa far dimenticare le difficoltà di questa stagione in zona gol. Se Andrea Belotti è da tempo nel mirino dei rossoneri (Cairo però non sembra intenzionato a cederlo) nelle ultime ore ha preso quota il nome di Ciro Immobile, definito "un grande giocatore" dal ds milanista.



La punta della Lazio, capocannoniere del campionato appena concluso insieme a Icardi, è uno dei gioielli di Lotito: il presidente biancoceleste difficilmente lo lascerà partire a meno che arrivi un'offerta davvero importante (almeno 60 milioni di euro). Ecco perché, anche in attesa di conoscere le sanzioni Uefa, restano sullo sfondo Mandzukic, Falcao e Dzeko.



Per la mediana, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi è tornato a seguire con interesse Milan Badelj: il croato è in scadenza di contratto con la Fiorentina e arriverebbe a parametro zero. Già la scorsa estate il 29 era stato accostato al Diavolo e ora il trasferimento potrebbe davvero concretizzarsi mentre sembra meno percorribile la pista Veretout. Sul taccuino di Mirabelli ci sono anche Max Meyer, 22enne dello Schalke 04, e Marouane Fellaini, il cui acquisto probabilmente scalderebbe maggiormente i tifosi.