Milan, occhi su Hector Herrera del Porto

Dopo le spese pazze della scorsa estate, quando investì oltre 200 milioni di euro, il nuovo corso del calciomercato del Milan sembra invece puntare sui parametri zero e sulle occasioni low cost.

Dopo l'affare Strinic, praticamente definito nonostante le smentite di rito di Massimiliano Mirabelli, i rossoneri per la prossima stagione hanno messo nel mirino anche Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto classe 1990 che nel 2016 fu molto vicino a trasferirsi a Napoli.

Perno del centrocampo del Messico, con cui giocherà i prossimi Mondiali, Herrera ha una buona esperienza internazionale (34 presenze e 4 gol in Champions League), ma soprattutto ha un contratto con il club lusitano in scadenza nel 2019 motivo per cui, spiega Tuttosport, la valutazione del suo cartellino si è molto ridotta rispetto agli anni passati.

Il quotidiano torinese fa sapere inoltre che la prossima settimana, in occasione del match di Champions League contro il Liverpool, un osservatore del Milan sarà sugli spalti dello stadio do Dragão di Oporto per visionare da vicino il giocatore messicano.

Se nel 2016 i Dragoni, che come noto sono maestri di plusvalenze, chiesero al Napoli 40 milioni di euro, in estate Herrera potrebbe trasferirsi a Milano per una cifra almeno dimezzata, intorno ai 20 milioni di euro. A favorire il buon esito dell'operazione potrebbero essere gli ottimi rapporti tra i due club, rinforzati anche la scorsa estate con l'affare André Silva.

Il Milan del futuro comincia a prendere forma, senza dimenticare che anche la valutazione di Belotti si sta abbassando molto...