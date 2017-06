Milan, Ocampos vicino: atteso l'ok del Marsiglia

Lucas Ocampos sarà il sostituto di Niang, la scelta del Milan è chiara. Ma se inizialmente sembrava che l'argentino potesse arrivare a Milano già sabato per le visite, ora l'affare potrebbe slittare a dopo il weekend perché il Genoa non riuscirà ad avere Palladino dal Crotone (a sua volta sostituto in rossoblù dell'esterno 22enne) prima di domenica.



Ocampos potrebbe quindi approdare in rossonero lunedì, prima le visite alla solita clinica La Madonnina e poi le firme sul contratto che prevede sei mesi di prestito secco in rossonero. L'affare con Preziosi è ormai definito in tutto, manca solo un particolare come sottolineato da Galliani: "Attendiamo solo l'ok del Marsiglia (i francesi sono i proprietari del cartellino, ndr)". Poi Montella avrà il secondo rinforzo di un mercato che sembrava piatto e invece si sta rivelando più interessante del previsto.