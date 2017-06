Milan, o Donnarumma rinnova o rischia di non giocare

I giorni passano, la società si muove sul mercato (vedi le visite mediche di Musacchio e la probabile conclusione dell'affare Kessié a inizio della prossima settimana) ma ancora non sono previsti in agenda incontri con Mino Raiola per Gianluigi Donnarumma. Per il Milan, il rinnovo del giovane portiere rimane una strada tortuosa che rischia di prevedere anche la linea dura.



Sia Gazzetta dello Sport che Corriere dello Sport e Tuttosport sono infatti concordi: se Donnarumma non accetta il prolungamento del contratto in scadenza 2018 entro il 30 giugno, potrebbe anche essere costretto alla panchina (come scritto dalla rosea) o addirittura alla tribuna (secondo gli altri due quotidiani). Un'eventualità che noi avevamo anticipato lo scorso 25 aprile grazie al nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia: segno che in un mese sono stati fatti pochi passi avanti tra Raiola e la dirigenza rossonera.



Un caso spinoso che va risolto al più presto, lo stesso Montella qualche giorno fa aveva mandato un messaggio a Donnarumma: "Decida cosa fare da grande". Il Milan offre un ingaggio da 3,5-4 milioni di euro all'anno bonus compresi, ora tocca a Gigio. Il Manchester City rimane spettatore molto interessato.