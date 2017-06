Milan, non trovano conferme le voci su Borja Valero

Dopo i primi quattro (Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessié e André Silva) il Milan vuole mettere a segno un altro colpo di mercato. Ma, secondo quanto filtra dall'ambiente rossonero, non sarebbe Borja Valero. Marca aveva rilanciato la voce sul centrocampista della Fiorentina Borja Valero dicendo che l'affare era già stato chiuso per circa 10 milioni di euro con firma nella giornata di martedì.



Borja Valero è un pupillo di Montella, che lo ha allenato per tre stagioni proprio alla Fiorentina, e il tecnico al suo arrivo in rossonero aveva chiesto il giocatore spagnolo alla società. Ma Mirabelli e Fassone hanno altre idee: stanno continuando a lavorare per Conti con l'Atalanta mentre a centrocampo rimane calda la pista Biglia, anche se legata all'affare (complicato) Keita.