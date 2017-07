Milan, non si sblocca il rinnovo di Donnarumma

Tutto fatto tra Milan e Gianluigi Donnarumma, eppure la firma sul rinnovo di contratto (quinquennale a 6 milioni a stagione) ancora non arriva. E il motivo è legato alla terza parte coinvolta nella trattativa: Mino Raiola, che non è ancora del tutto soddisfatto. Mancano alcuni dettagli prima della definitiva fumata bianca e sono legati essenzialmente a due aspetti: la percentuale su commissione e futura rivendita e l'ammontare delle due clausole (in caso di qualificazione o meno alla Champions League).



Ecco perché c'è stato un timido sondaggio rossonero per Pepe Reina, che non ha ancora risolto la situazione con il Napoli. Una richiesta di informazioni per cauterarsi se la situazione dovesse crollare, anche se rimane l'ottimismo e tutto porta al rinnovo in chiave rossonera. Mirabelli ha chiesto chiarezza entro 48 ore, Gigio è in vacanza ad Ibiza: la vicenda Donnarumma ha ancora sorprese da regalare.



In questo giro di portieri rientra pure Neto, in uscita dalla Juventus e opzionato dal Napoli se Reina finisse rossonero. E il domino sarebbe completo.