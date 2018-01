Milan, no al Wolverhampton: offriva 40 milioni per André Silva

L'offerta non sarebbe di quelle irrinunciabili, ma neppure una da scartare così a cuor leggero. Eppure il Milan avrebbe detto no al Wolverhampton: secondo i media inglesi, il club di Championship, la Serie B inglese, avrebbe chiesto André Silva ai rossoneri ricevendo in cambio un secco rifiuto. La cifra che avrebbero messo sul piatto era di 34,7 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro, più dei 38 spesi in estate per acquistarlo dal Porto.



Ma, come precisato dal club in un comunicato la settimana scorsa, il Milan non ha intenzione di cedere André Silva, sul quale ha scommesso (e investito) e nel quale crede ancora ricordando le parole di Cristiano Ronaldo che lo considerava uno dei suoi possibili eredi. Certo, il 22enne talento portoghese avrebbe dovuto dare qualità e gol all’attacco di un Milan rivoluzionato dal mercato e invece le reti sono arrivate solo in Europa League, 8 in 10 presenze, ma quasi sempre contro avversari modesti.



In Serie A ha collezionato 12 gettoni e solo 4 da titolare, con 589 minuti giocati e ancora nessuna rete. È stato anche sfortunato: nel giorno del suo debutto alla prima giornata a Crotone, entrato in campo al 62’ per Cutrone, occasioni ne ha avute ma Cordaz lo ha sempre fermato. Non ha ancora trovato il modo di rifarsi.