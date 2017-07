Milan, Niang resta. E Kalinic si spazientisce

Il Milan sarà fermo sul mercato fino a Ferragosto: ecco la nuova linea scelta da Mirabelli e Fassone: dopo i dieci colpi realizzati entro metà luglio, come promesso a Montella, il d.s. e l'amministratore delegato del club ora prendono tempo. Ciò significa che il nodo relativo al nuovo centravanti non è stato ancora sciolto e che il futuro di Aubameyang, Belotti e Kalinic, i nomi più gettonati, resta in bilico. In particolare è Kalinic ad essere spazientito dalla situazione: il croato, infatti, ora sarà costretto a mettersi a disposizione di Pioli rischiando di subire la reazione negativa dei tifosi della Fiorentina, dopo aver ammesso pubblicamente di sentirsi a fine ciclo e di voler trasferirsi in rossonero.



Fermo resterà anche M'Baye Niang: il Milan, infatti, ha deciso di tenerlo dopo l'ottima prestazione con il Bayern Monaco e l'impegno con cui sta affrontando la prima parte di stagione. Il francese partì alla grande anche la scorsa estate guadagnandosi il posto da titolare, poi fu ceduto a gennaio al Watford. Ora Montella ha convinto il club a non inserirlo in altre trattative.