Milan, Niang non si allena e invia il certificato medico

M'Baye Niang segue la moda del momento e sceglie di inviare un certificato medico al Milan, giustificando così la scelta di non presentarsi agli allenamenti per i prossimi dieci giorni. Un termine temporale non del tutto casuale, visto che si arriva proprio a fine mercato: l'attaccante francese è in uscita da Milanello ma non vuole accettare altra destinazione se non il Torino.



Il Milan aveva trovato un accordo economico con lo Spartak Mosca sulla base di 20 milioni di euro più bonus ma il giocatore preferisce restare in Italia, dove l'unica offerta concreta è quella granata. Il problema, per Fassone e Mirabelli, è che è ben lontana da quella russa: Cairo si ferma a 12 milioni di euro.



Di qui lo stallo, con conseguente assenza dagli allenamenti perché esisterebbe una situazione di stress legata proprio alle vicende di mercato. Niang spera che il Milan, il 31 agosto, sia "costretto" ad accettare l'offerta del Torino dove riabbraccerebbe Mihajlovic.