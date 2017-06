Milan, Niang ha detto sì al Watford di Mazzarri: oggi le visite

Per il passaggio di Niang al Watford di Mazzarri mancava solo il sì del giocatore e ora il francese si è convinto. Oggi l'attaccante è atteso in Inghilterra per le visite mediche, l'accordo con il club inglese dei Pozzo è stato trovato sulla base di un prestito oneroso di circa 700 mila euro con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Ma solo se il giocatore segnerà 10 gol da qui a fine stagione.

Il club di via Aldo Rossi, nonostante sia fallito lo scambio con Ocampos, potrebbe comunque continuare a bussare alla porta del Genoa: Montella chiede infatti un esterno e gli occhi sono puntati sullo stesso Ocampos (che è la prima scelta) e Lazovic.