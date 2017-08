Milan, Niang dice no allo Spartak Mosca: "in fumo" 18 milioni

L'offerta era di quelle irrinunciabili, per il Milan. 18 milioni per Mbaye Niang sembrava una cifra consistente per cedere un giocatore che rientra solo marginalmente nei piani di Montella, nonostante un precampionato discreto. Il problema è che la proposta non era altrettanto allettante per il giocatore, che infatti, dopo aver tentennato un po', ha rifiutato il trasferimento in Russia.



Mirabelli ne ha parlato con Mino Raiola, l'agente del giocatore, che evidentemente ha in mano altre offerte più vantaggiose per Niang: il francese desidera non allontanarsi così tanto e, anzi, preferirebbe restare l'Italia, ecco perché Mirabelli tratta anche col Torino. Lì è Mihajlovic che spinge da inizio estate per Niang, che al Milan ha vissuto il suo momento migliore proprio con Sinisa in panchina: i granata, però, offrono "solo" 12 milioni. E allora per il momento l'attaccante resta e infatti si allena regolarmente a Milanello. E magari potrà tornare utile anche a Crotone se nel frattempo non arriva nessun'altra firma a portarlo via dal Milan.