Milan, Niang allo Spartak? Raiola non vuole...

Ci sarebbe Mino Raiola dietro il no di Mbaye Niang allo Spartak Mosca: il retroscena che emerge dalla trattativa saltata è sorprendente. In teoria il trasferimento da 18-20 milioni del francese del Milan in Russia, dove avrebbe di sicuro percepito uno stipendio vantaggioso, economicamente avrebbe dovuto favorire non solo il giocatore ma anche il suo agente, eppure il ragionamento fatto sarebbe diverso, di prospettiva.



Raiola, infatti, vorrebbe portare Niang al Torino, destinazione che il giocatore gradirebbe di più dal punto di vista sportivo e umano per la presenza di Mihajlovic e perché gli consentirebbe di restare in Italia: il procuratore spingerebbe per questa soluzione per trattare col club granata e arrivare più facilmente alla procura di Belotti. Perché lì sì che si prefigura un trasferimento milionario, se non subito, di sicuro l'anno prossimo.