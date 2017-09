Milan, Montella sotto esame: spuntano Conte e Ancelotti

La sconfitta contro la Sampdoria ha lasciato il segno in casa Milan. Le parole di Fassone dopo il match, ribadite nel vertice di ieri mattina a Milanello con Montella e Mirabelli, sono state nette e perentorie: "Bisogna cambiare rotta e in fretta". La dirigenza rossonera è convinta di aver assemblato una formazione già da Champions, obiettivo ancora ampiamente alla portata (anche perché siamo solo alla sesta giornata) e non saranno più accettati i ko come quello di Genova soprattutto sotto il profilo del gioco e dell'atteggiamento.



Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, Montella è già sotto esame e i prossimi due match contro Roma e Inter potrebbero essere già decisivi per il futuro dell'allenatore. Ritornano in voga due nomi che già erano stati ventilati a cavallo del closing, la proprietà cinese infatti aveva preso contatti informali con Antonio Conte e Carlo Ancelotti e quel filo non è mai stato strappato. E nel contratto del rossonero c'è una clausola da 1,5 milioni esercitabile dalle due parti per una ipotetica conclusione anticipata del rapporto.



L'ex ct ha appena confidato di voler tornare in Italia, la bandiera rossonera sa che il suo ciclo al Bayern Monaco è quasi sicuramente esaurito. Questo in caso di cambio a fine anno, perché nessuno - in casa Milan - vuole pensare a ribaltoni improbabili (vedi Mazzarri o Paulo Sousa) già a stagione in corso.