Milan, Montella ha rinnovato fino al 2019: "Ora obiettivi più gloriosi"

Vincenzo Montella ha prolungato il proprio contratto con il Milan fino al 2019. La firma è arrivata nel corso dell'incontro in sede con l'amministratore delegato Marco Fassone e il responsabile dell'area tecnica Massimiliano Mirabelli. Il tecnico andava in scadenza nel 2018 e aveva auspicato di chiudere in fretta la questione, prima di partire per le vacanze.



Il club di via Aldo Rossi ha deciso di accontentare l'allenatore blindandolo e consegnandogli le chiavi del Milan per i prossimi due anni. E' Montella l'uomo della ricostruzione chiamato a proseguire il lavoro iniziato in questa stagione chiusa al sesto posto e con la conquista della Supercoppa Italiana. Nella prossima stagione l'obiettivo è quello di tornare in Champions e andare il più possibile avanti in Europa League.

IL COMUNICATO DEL MILAN

"Dopo un trofeo prestigioso, una qualificazione ai Preliminari di Europa League e un ottimo girone d'andata con 39 punti conquistati. Ma non solo: anche dopo la vittoria storica di Bologna con il gol decisivo segnato in 9 contro 11 e dopo l'emozione finale in coda al derby del sabato di Pasqua. Dopo tutto questo, dopo una stagione significativa in cui il gruppo e lo spogliatoio sono stati gestiti al meglio, la fiducia e la stima fra la Società e Vincenzo Montella si sono tramutate in una stretta di mano anche contrattuale".

MONTELLA: "ORA OBIETTIVI GLORIOSI"

Dopo il prolungamento di un anno del contratto con il Milan, Vincenzo Montella punta a "obiettivi più gloriosi e più vicini alla storia di questa società". "Sono felice ed entusiasta", ha detto l'allenatore prima di firmare il contratto. "Ieri ci siamo ritrovati a cena per salutarci e in due parole è nato il patto per l'accordo, non ci abbiamo messo molto. E stamattina ci siamo ritrovati per firmare" ha quindi aggiunto il tecnico.



"É un momento significativo e molto importante. Dopo qualche chiacchierata ieri abbiamo concordato con Montella di restare insieme non solo l'anno prossimo ma anche nel 2018-19 - ha sottolinato Fassone nell'annuncio andato in onda in diretta sulla pagina Facebook del club -. È un accordo che rende la società estremamente contenta ed entusiasta di proseguire questa avventura dopo gli stipendi risultati ottenuti in una stagione difficile di transizione".