Milan, Montella e Mirabelli a Montecarlo: Aubameyang nel mirino...

Il nuovo Milan si muove sul mercato. Secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti, Montella e Mirabelli erano presenti a Montecarlo per assistere al ritorno dei quarti di finale tra Monaco e Borussia Dortmund. L'allenatore e il direttore sportivo del club di via Aldo Rossi da tempo hanno messo nel mirino l'attaccante dei gialloneri Pierre Aubameyang e questo blitz al Louis II testimonia ulteriormente come la punta 27enne sia di fatto il primo obiettivo per la prossima stagione.



Non è però escluso che i due abbiano deciso di vedere dal vivo il match per osservare da vicino altri talenti delle due formazioni, uno su tutti Kylian Mbappé, anche se il 18enne è già seguito da alcune big come Barcellona e Real Madrid. Molto dipenderà dal budget a disposizione in estate. Un'estate che si preannuncia davvero calda sul fronte rossonera...