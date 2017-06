Milan, Montella base per il futuro: si riparte da Musacchio e Kolasinac

Montella come Conte. Non ha portato fortuna la partita dopo la sosta: sconfitta contro il Crystal Palace per l'allenatore del Chelsea e pareggio deludente a Pescara per il rossonero, la ragione nasce forse dal modo di lavorare simile dei due tecnici. Massima attenzione dei particolari, allenamenti specifici studiando anche le caratteristiche degli avversari, preparazione che in soli due giorni di allenamento con la rosa a disposizione non puo essere certamente accurata. In una statistica approfondita dal canale tematico rossonero risulta che il Milan, dopo le quattro soste di questa stagione, ha collezionato soltanto 5 punti, all'undicesimo posto di questa particolare classifica di serie A.



Qualche difficoltà dopo le soste non sara sufficiente per i futuri proprietari del Milan per dubitare delle qualità di Montella che, secondo le intenzioni dei cinesi, sarà la base dal quale partire per cominciare l'avventura rossonera. Il primo incontro di Fassone e Mirabelli dopo il closing sarà proprio con l'attuale allenatore rossonero, che esprimerà il suo giudizio tecnico sulla rosa e sui giocatori da inserire per rendere il Milan competitivo. La ricostruzione partirà dalla difesa che verrà costruita con i probabilissimi acquisti di Kolasinac e Musacchio, mentre in attacco piacciono Morata e Aubameyang.



Intanto Montella qualche telefonata di estimatori l'ha già ricevuta ma per ora ha rifiutato ogni approfondimento sul tema e vuole prima conoscere le intenzioni della nuova proprietà ma prevale fedeltà al Milan di oggi ma anche a quello di domani.

Carlo Pellegatti