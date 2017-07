Milan, Mister X è Diego Costa: sondaggio col Chelsea

Mister X ha un nome e un cognome: Diego Costa. È lui il nome nuovo nel casting del Milan per l'attaccante da regalare a Montella: Mirabelli e Fassone hanno scelto di non portare a termine trattative fino a Ferragosto, ma ciò non prevede, ovviamente, un totale immobilismo. Così i due sono stati avvistati a Londra, dove hanno provato un sondaggio col Chelsea per il centravanti brasiliano di passaporto spagnolo, che entra così in "concorrenza" con Kalinic, Belotti e Aubameyang.



Diego Costa è in uscita dal Chelsea ed è fuori dai piani di Antonio Conte che non a caso ha voluto a tutti i costi Morata per sostituirlo. Il giocatore vorrebbe tornare all'Atletico Madrid, al quale si era di fatto promesso, ma il blocco del mercato in entrata per i colchoneros gli impedisce di realizzare il proprio sogno. Così anche lui dovrà valutare l'eventuale pista italiana.



Oltre al Milan, tra l'altro, al giocatore si è interessata anche l'Inter, secondo quanto trapela in Inghilterra. L'operazione in chiave nerazzurra sarebbe ancora più complicata perché Diego Costa è incompatibile con Icardi e il suo arrivo presupporrebbe una sorprendente cessione di Maurito.