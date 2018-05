Milan, Mirabelli vede Mendes e il Monaco per André Silva

La permanenza di André Silva al Milan non è scontata. Come riferisce la Gazzetta dello Sport martedì sera al termine di Real Madrid-Bayern Monaco il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli avrebbe cenato in un ristorante della capitale spagnolo con l'agente Jorge Mendes e il ds del Monaco Michael Emenalo.



Sul tavolo il futuro dell'attaccante portoghese, acquistato la scorsa estate dal club di via Aldo Rossi per 38 milioni di euro, che non ha reso secondo le attese mettendo a segno soltanto due gol in campionato (8 in Europa League): potrebbe per questo già finire sul mercato anche perché il Diavolo è a caccia di una punta di peso.



I monegaschi hanno cercato in passato il 22enne ma è chiaro che il Milan non ha intenzione di svendere l'ex Porto: non è escluso nell'eventuale affare l'inserimento di Keita Baldé, molto apprezzato dalle parti di Milanello.