Milan, Mirabelli: "Un centrocampista, un attaccante esterno ed un centravanti"

Raggiunta la qualificazione diretta all'Europa League ("Non abbiamo festeggiato un sesto posto, rimane la soddisfazione di aver creato una tra le squadre più giovani in Italia"), il Milan si tuffa sul mercato e ha le idee chiare come dimostra Massimiliano Mirabelli: "Sappiamo già dove intervenire: servono un centrocampista, un attaccante esterno ed un grande centravanti". Questi i ruoli, ora la filosofia: "Bisogna alzare la qualità della squadra dopo aver fatto una stagione nel corso della quale si è voluto puntare sui giovani".



Il ds rossonero risponde a qualche dubbio: "La base è stata creata con il rinnovo di contratto di alcuni giocatori importanti, non dimentichiamo il ritorno in campo di Conti. Cutrone resta e rientra anche Bacca". Ma in attacco i giochi sono aperti: "Vorremmo rimpiazzare due attaccanti con un grande centravanti".



Capitolo a parte per Donnarumma: "Nessuno del suo staff ci ha detto che vuole andare via né sono arrivate offerte per lui. Gli abbiamo rinnovato il contratto e vogliamo tenerlo, se ci dirà di voler partire allora dovrà portarci un'offerta adeguata per il suo cartellino".