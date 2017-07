Milan, Mirabelli: "Trasparenti coi tifosi e niente trattative nei ristoranti"

"Quando Fassone mi ha proposto di seguirlo al Milan ho detto più sì a lui che al progetto, siamo stati in ballo per mesi e poteva anche andare tutto all'aria ma ormai io e Marco avevamo deciso di diventare una coppia di fatto". Massimiliano Mirabelli racconta questi primi mesi rossoneri a Sportweek: "Vogliamo essere trasparenti con i nostri tifosi, chiariamo quali sono le nostre intenzioni e come intendiamo muoverci. Facciamo tutto alla luce del sole".



Il ds milanista parla delle tante trattative concluse: "All'inizio dirigenti e procuratori non sapevano neanche l'indirizzo di Casa Milan ma noi non andiamo a nasconderci negli alberghi o nei ristoranti per trattare un giocatore. Non abbiamo segreti". E questo è un rischio: "Può anche andare male ma ho imparato che puoi uscire vincitore anche da una sconfitta, se hai tenuto la schiena dritta".



Infine, sul capitolo Donnarumma: "Le commissioni ai procuratori vanno pagate se vengono trasferiti da una squadra a un'altra, non in caso di rinnovo. Gigio è come un nuovo acquisto, abbiamo concluso alle nostre condizioni e lui ha rinunciato a tantissimo soldi".