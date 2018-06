Milan, Mirabelli: "Suso-Inter? Ci ha detto che vuole rimanere"

Massimiliano Mirabelli è impegnato in un'estate difficile, al lavoro per nuovi rinforzi ma con l'incognita della sentenza Uefa e un più che probabile cambio di assetto societario. Se in entrata rimane prudenza ("Meyer buon giocatore ma non ci interessa, in quel ruolo siamo coperti"), nessun dubbio sulle uscite. Anzi, su quelle che non avverranno: "Suso è un giocatore molto importante, tempo fa abbiamo rinnovato il suo contratto mettendo anche una clausola valida solo per l'estero. Piace all'Inter? Lui vuole restare al Milan, a meno che non abbia cambiato idea non ci sono problemi".



Il ds rossonero a Sportitalia ha parlato anche di Donnarumma ("Non ci sono richieste") e Kalinic: "Riceviamo chiamate da tutta Europa per lui. Cosa è successo con la Croazia al Mondiale? Ha avuto un problema alla schiena, non è stata una stagione facile per lui ma non ci sono problemi".



Infine, su Gattuso: "Ci sentiamo fino a 40 volte al giorno: e pensare che è in vacanza, forse era meglio che restasse a Milano... è fatto così, pensa sempre al Milan".