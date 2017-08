Milan, Mirabelli su Ibrahimovic: "Mai dire mai ma piedi per terra"

Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante e tra i nomi che orbitano attorno al mondo rossonero rimane quello di Zlatan Ibrahimovic, senza contratto dopo il divorzio dal Manchester United e ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio.



Massimiliano Mirabelli ha parlato così di un possibile ritorno dello svedese dopo l'esperienza dal 2010 al 2012: "Nella vita mai dire mai, magari qualche vecchia conoscenza potrebbe tornare - le parole del ds rossonero alla Rai -. Non voglio alludere a Ibra, non è questo il caso, stiamo con i piedi per terra. Valuteremo bene le cose che dobbiamo fare dopo il 15 agosto".