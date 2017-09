Milan, Mirabelli su Burke, Adelaide e... due top player

La priorità dei dirigenti del Milan è stata, la scorsa estate, quella di ristrutturare, ringiovanire e rinforzare la rosa, acquisendo giocatori di esperienza, qualità e prospettiva. Costo dell'operazione: 230 milioni di euro. Ora il Milan passa alla seconda fase, che potrebbe vedere i suoi frutti magari il prossimo gennaio, sicuramente nella campagna di rafforzamento del 2018.



L'intenzione di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli è quella di comprare due top player perché il livello possa salire e avvicinare i club più forti d'Europa, ma soprattutto l'altro obiettivo è quello di trovare giovani dalla qualità, ad esempio, dei genoani Salcedo o pellegri, ma dal vosto ancora accessibile, o meglio ancora quando sono ragazzi tutti da scoprire.



È stata forte la tentazione di Massimiliano Mirabelli di acquistare già durante l'ultima sessione di mercato due ragazzi Under 20 di sicura prospettiva. Il primo è lo scozzese Oliver Burke, classe '97 che ricorda Gareth Bale e ha già una presenza nella nazionale maggiore: la scorsa estate passò dal Nottingham Forest al Lipsia per 15 milioni di euro, poi è stato rivenduto al West Bromwich qualche settimana fa a 22 milioni. L'altro è il francese del '98 Jeff Reine-Adelaide, esordio nel Lens a 17 anni, poi passato all'Arsenal, dove ha debuttato in FA Cup nel gennaio 2016.



Il Milan, per ora, ha preferito rinunciare ai due potenziali campioni, ma sta già lavorando da settimane con la struttura diretta da Mirabelli e coordinata da Antonio D'Ottavio, stuo storico assistente che si occupa di giovani e giovanissimi, e Stefano Luxoro, ex Juve, che lavora sui giovani destinati alla Primavera e alla prima squadra. Lo staff è formato da dieci collaboratori divisi per aree geografiche che poi coordinano le informazioni supportati da due agenzie come la WY Scout e la Scout Seven. Questa la struttura dalle metodologie innovative, il vero gioiellino di Massimiliano Mirabelli alla caccia di nuovi gioiellini per il futuro Milan.