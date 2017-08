Milan, Mirabelli: "Seguiamo tre punte, Aubameyang nel mio destino"

Sin dai primi giorni dell'approdo al Milan, la strategia di Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone si è basata sulla trasparenza. E non fa eccezione il discorso legato al calciomercato come dimostrano le parole del ds rossonero al QS: "Non possiamo sbagliare l'attaccante, lo dobbiamo ai tifosi. Seguiamo Kalinic e Diego Costa ma il primo viaggio importante della mia carriera dirigenziale fu a Saint Etienne, a vedere Aubameyang...".



Mirabelli, tra tutti i colpi effettuati sinora, ne sceglie uno a "sorpresa": "Donnarumma, una conquista su cui costruire tutto il resto". Lapidario sul discorso fideiussioni: "Ma vi rendete conto? Se decidi di prendere Biglia e Bonucci, e te li danno, saprai bene quel che fai...". Infine, il ricordo di quando ha accettato l'offerta del Milan: "Avevo un rapporto splendido con Fassone dai tempi dell'Inter, da dove è stato ingiustamente mandato via. Mi ha chiamato e ho accettato, più per lui che per il progetto. Ma io ho sempre saputo che il closing sarebbe arrivato e ce l'avremmo fatta".