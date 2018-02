Milan, Mirabelli: "Reina? Prima avviseremmo il Napoli"

Massimiliano Mirabelli ha parlato prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, si parte del futuro di Gattuso: "Quando lo abbiamo promosso sapevamo di avere fatto una scelta importante. Non è un traghettatore, la società ci aveva detto di poter prendere chiunque e abbiamo scelto Rino". A proposito di club, nessuna preoccupazione sulle voci esterne critiche verso Li Yonghong: "Siamo abbastanza tranquilli e fiduciosi. Fassone, che è il numero uno, sta seguendo la cosa" le parole alla Rai.



Il ds del Milan è poi passato al mercato: "Lavoriamo sempre a 360° per potenziare la squadra, per questo non pensiamo di vendere i nostri migliori giocatori. Ora vogliamo continuare a migliorare e inserire nel gruppo solo chi ci può far fare il salto di qualità". Come Reina? "Nel momento in cui vorremmo parlare con lui, avviseremmo prima il Napoli e poi contatteremmo il giocatore".



Infine, sul magic moment di Cutrone: "Un giocatore importante, tutti dicevano che lo avremmo dato in prestito ma abbiamo subito detto al suo procuratore che sarebbe restato. È una sorpresa per voi, non per noi".