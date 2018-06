Milan, Mirabelli: "Per Suso voglio Icardi, Perisic e Brozovic"

L'Inter continua a lavorare in entrata anche dopo la definizione dell'affare Nainggolan, in particolare i nerazzurri sono alla ricerca di un esterno offensivo: tanti i nomi sul tavolo, quello più caldo al momento sembra Malcom del Bordeaux. Ma nelle scorse ore vi abbiamo riportato una voce clamorosa: l'agente Alessandro Lucci ha proposto Suso ai nerazzurri.



Il Milan, informato della cosa, non sembra aver preso bene la mossa del procuratore. Come racconta il nostro Paolo Bargiggia, la risposta del ds Mirabelli a questa 'provocazione' sarebbe stata: "Allora voglio Icardi, Perisic e Brozovic".



Suso ha una clausola di rescissione da 38 milioni di euro ma valida solo per l'estero e l'affare si colloca tra il difficile e l'impossibile, anche se le conseguenze di una cattiva sentenza da parte dell'Uefa sul club rossonero potrebbe far cambiare gli scenari.