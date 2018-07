Milan, Mirabelli: "Mercato a costo zero, escludo Suso all'Inter"

Massimiliano Mirabelli a fianco di Gennaro Gattuso nel primo giorno della nuova stagione del Milan, il direttore sportivo prova a spiegare come opererà sul calciomercato in questa situazione di incertezza societaria: "Sarà un mercato a saldo zero ma dobbiamo pensare positivo, con questo gruppo - da quando è arrivato - l'allenatore ha messo insieme i punti che sarebbero valsi il terzo posto. E quest'anno inizierà a lavorare dal primo giorno di ritiro".



Ma i tifosi hanno paura di dolorose cessioni: "Abbiamo idee in entrata e in uscita, nessun giocatore o agente è venuto a chiederci di partire. Escludo che Suso vada all'Inter, ha detto che vuole rimanere e al massimo ha una clausola per l'estero. Poi i procuratori possono parlare con chi vogliono. Partirà un portiere? Decide Gattuso". Molto potrebbe dipendere dall'ingresso o meno in Europa League: "Le entrate cambierebbero, ci sarebbe più spazio di manovra. Senza, dovremo inventarci qualcosa in più: abbiamo una decina di alternative per ogni ruolo che ci serve (sorride, ndr)".



Mirabelli non chiude all'arrivo di un big ma specifica: "Dipende cosa si intende, per noi deve essere qualcuno che fa fare il salto di qualità alla rosa. La cosa importante è sia un innesto concordato con il mister, non facciamo mercato per farlo. Morata e Immobile? Nel momento in cui uscisse una punta, ne dovrebbe arrivare una superiore a quelle che già abbiamo. Ma dobbiamo restare con i piedi per terra, nessuno si aspettava una situazione del genere ma non sia un alibi: noi lavoriamo per questa società ventiquattro ore su ventiquattro".